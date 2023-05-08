Два молодых пешехода погибли за день в авариях в Петербурге и области

Ночью субботы молодой человек погиб, сбитый машиной на Западном скоростном диаметре. Позже в Ленобласти после ДТП скончалась одна девушка и тяжело пострадала другая.



Первая авария произошла около двух ночи на 14-м километре ЗСД, сообщает 8 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Хендай Соната» под управлением 35-летнего мужчины, двигаясь от набережной Макарова, сбил 20-летнего жителя Владимирской области. Пешеход не выжил. По данным «Фонтанки», с прошлого года водитель дважды был замечен в нарушении ПДД – в том числе он не предоставил преимущество пешеходу или другому участнику движения, но не водителю транспортного средства.

