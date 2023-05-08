Два молодых пешехода погибли за день в авариях в Петербурге и области

Ночью субботы молодой человек погиб, сбитый машиной на Западном скоростном диаметре. Позже в Ленобласти после ДТП скончалась одна девушка и тяжело пострадала другая.
Первая авария произошла около двух ночи на 14-м километре ЗСД, сообщает 8 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, «Хендай Соната» под управлением 35-летнего мужчины, двигаясь от набережной Макарова, сбил 20-летнего жителя Владимирской области. Пешеход не выжил. По данным «Фонтанки», с прошлого года водитель дважды был замечен в нарушении ПДД – в том числе он не предоставил преимущество пешеходу или другому участнику движения, но не водителю транспортного средства.
Вторая авария произошла около восьми вечера в одном из садоводств Тосненского района. По данным полиции, «Киа Спортрейдж» с 48-летним водителем наехала на двух девушек, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении.
21-летняя жительница Рязани погибла на месте, ее 18-летняя спутница из Краснодарского края попала в больницу в тяжелом состоянии. Водитель скрылся, но в тот же день был задержан неподалеку от места ДТП – по данным «Фонтанки», он был нетрезв. За год его 11 раз привлекали к ответственности за поведение на дороге – в том числе за превышение скорости и проезд на красный свет. Сейчас он тоже получил протокол по паре статей и отправился с спецприемник.
Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел. Второму водителю скоро могут избрать меру пресечения.