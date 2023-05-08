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    «Их нужно воспитывать». Песков высказался о молодежи, которая «ни черта не понимает»

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    В Кремле считают, что надо воспитывать молодежь, а не только наказывать за проступки. Об этом 8 мая заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об «антипатриотических выходках подростков в интернете», пишет РИА Новости.

    По его словам, среди молодых людей, совершающих преступления, есть «подонки», про которых говорят «горбатого только могила исправит», но есть и молодежь, которая «ни черта не понимает, что делает», именно таких и нужно воспитывать.

    Песков отметил, что власти долго этого не делали. По его мнению, сразу наказывать и рушить жизнь – не выход. Злоумышленники должны отвечать по закону, а с молодежью нужно работать — родителям, школам, институтам и так далее. Этим вопросом сейчас занимаются правительство и общественные организации, добавил он.

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