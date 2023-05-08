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    ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Челябинской области. Задержаны трое

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    На перегоне железной дороги в Челябинской области предотвращена диверсия. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. По данным ведомства, в подготовке участвовали три человека. Их задержали.

    Как сообщает 8 мая «Интерфакс» со ссылкой на источники, злоумышленники планировали диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги. ФСБ не исключает, что их действиями руководили украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

    7 мая на перегоне Супряк — Цемзавод Южно-Уральской железной дороги зафиксировали возгорание релейного и батарейного шкафов. Диверсию вовремя пресекли, напоминает портал 74.ru.

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