Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Об этом 8 мая пишет РИА Новости.



Этот праздник отмечается в Евросоюзе. Он посвящен декларации министра иностранных дел Франции Роберта Шумана, которая была представлена 9 мая 1950 года. В документе предлагалось объединение сталелитейной и угольной промышленности Франции и Германии, что привело к созданию Европейского объединения угля и стали, а в дальнейшем к образованию ЕС. Украина с 2003 года отмечала День Европы в третью субботу мая.

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в указе Зеленского. Отмечается, что решение принято «с целью укрепления единства народов Европы».

