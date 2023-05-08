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    Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы

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    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Об этом 8 мая пишет РИА Новости.

    Этот праздник отмечается в Евросоюзе. Он посвящен декларации министра иностранных дел Франции Роберта Шумана, которая была представлена 9 мая 1950 года. В документе предлагалось объединение сталелитейной и угольной промышленности Франции и Германии, что привело к созданию Европейского объединения угля и стали, а в дальнейшем к образованию ЕС. Украина с 2003 года отмечала День Европы в третью субботу мая.

    «Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в указе Зеленского. Отмечается, что решение принято «с целью укрепления единства народов Европы».

    Кроме того, украинский президент сообщил, что внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В парламенте пообещали оперативно принять предложенные поправки.

    День памяти и примирения с 2015 года отмечался на Украине 8 мая. При этом День Победы 9 мая также оставался праздником, но основные официальные мероприятия проводились 8-го числа.

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