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    На Украине сообщили о ночных взрывах в Киеве, Одессе и других регионах

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    Ночью в ряде городов и областей Украины были слышны взрывы. Об этом 8 мая пишет ТАСС со ссылкой на СМИ и очевидцев.

    В Киеве и области раздались мощные взрывы, работали силы ПВО, сообщается также об атаке беспилотников. «У нас взрывалось сильно, в небе много дронов было, при падении есть повреждения и пожары», – цитирует агентство одного из очевидцев.

    Утром мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев подвергся самой массированной атаке с начала спецоперации, пишет РБК. Погибших нет, но пострадали пять человек. По его данным, якобы «есть повреждения домов, детских садов и школ». Также сообщается о повреждении резервуара с топливом емкостью 5 тонн в Соломенском районе. Обошлось без возгорания, но зафиксирована утечка.

    Кроме того, ночью прогремели взрывы в Днепропетровской, Одесской, Черниговской областях и подконтрольном Украине городе Запорожье.

    РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталию Гуменюк пишет, что в Одесской области в результате взрыва произошел серьезный пожар на складе, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что речь идет о складах Вооруженных силы Украины, где после ударов произошли пожары и детонация боеприпасов. При этом в Киеве заявляют о якобы попадании по складу продовольственных товаров и рекреационной зоне на Черноморском побережье.

    Утром 8 мая на востоке и в центре страны снова объявлена воздушная тревога.

    В Минобороны РФ пока не комментировали ситуацию.

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