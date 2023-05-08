На Украине сообщили о ночных взрывах в Киеве, Одессе и других регионах

Ночью в ряде городов и областей Украины были слышны взрывы. Об этом 8 мая пишет ТАСС со ссылкой на СМИ и очевидцев.



В Киеве и области раздались мощные взрывы, работали силы ПВО, сообщается также об атаке беспилотников. «У нас взрывалось сильно, в небе много дронов было, при падении есть повреждения и пожары», – цитирует агентство одного из очевидцев.



Утром мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев подвергся самой массированной атаке с начала спецоперации, пишет РБК. Погибших нет, но пострадали пять человек. По его данным, якобы «есть повреждения домов, детских садов и школ». Также сообщается о повреждении резервуара с топливом емкостью 5 тонн в Соломенском районе. Обошлось без возгорания, но зафиксирована утечка.