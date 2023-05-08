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    На юго-западе Петербурга рядком горели машины. Задержан опытный поджигатель

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    Субботним вечером на улице Десантников загорелись четыре машины — одна из них оказалась полностью уничтожена. Предполагаемого поджигателя, уже имевшего опыт в таких делах, долго искать не пришлось.

    В полицию прошлым вечером — в десятом часу — позвонил очевидец, сообщает 8 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Он сообщил о пожаре у корпуса 1 дома 12 по улице Десантников. На месте полиция обнаружила на парковке четыре горящих автомобиля. По данным «Фонтанки», от «Рено Дастер» мало что осталось, у «УАЗ Патриот» и «Пежо 408» выгорели правые части, а меньше всех пострадал «УАЗ 22069–04» — у него сгорело колесо. При этом, по предварительным данным, изначально подожгли именно его вместе с «Рено», а затем огонь перекинулся на другие машины.

    На парковке нашли обгоревшую тряпку и горючие материалы. В тот же день недалеко от места происшествия был задержан подозреваемый — 58-летний петербуржец, весьма опытный в нарушении закона.

    Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Задержанного доставили в полицию — скоро ему могут избрать меру пресечения. По данным «Фонтанки», его уже не так давно судили после точно такой же истории — мужчине пришлось посидеть в колонии-поселении после поджога чужого «Фольксвагена».

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