«Семнадцать мгновений весны» — один из культовых киношедевров о Великой Отечественной войне, герои которого (в частности, Штирлиц) так хорошо ушли в народ, что стали персонажами анекдотов. Неудивительно, что в канун Дня Победы эта картина — одна из первых в очереди на просмотр (даже несмотря на то, что придется долго просидеть у экранов — 12 серий все-таки). Если же вам некогда пересматривать, можно освежить свою память и пройти наш непростой тест по сериалу — здесь всего 17 вопросов, прямо как мгновений весны. Справитесь?
Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»
Только настоящий советский разведчик помнит, кого попросили остаться
8 мая 2023, 14:30
581
Поделиться
Похоже, вам стоит пересмотреть сериал! Если вы вообще его видели, конечно
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу... Мы знаем, что вы можете лучше!
Неплохой результат, но, конечно, многие факты вы подзабыли!
Вы хорошо помните сериал, даже несмотря на то, что некоторые детали ускользнули из поля зрения!
Вся советская разведка гордится вами, ведь вы идеально знаете «Семнадцать мгновений весны»!