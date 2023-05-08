Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

«Семнадцать мгновений весны» — один из культовых киношедевров о Великой Отечественной войне, герои которого (в частности, Штирлиц) так хорошо ушли в народ, что стали персонажами анекдотов. Неудивительно, что в канун Дня Победы эта картина — одна из первых в очереди на просмотр (даже несмотря на то, что придется долго просидеть у экранов — 12 серий все-таки). Если же вам некогда пересматривать, можно освежить свою память и пройти наш непростой тест по сериалу — здесь всего 17 вопросов, прямо как мгновений весны. Справитесь?