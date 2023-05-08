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    Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

    Только настоящий советский разведчик помнит, кого попросили остаться

    581
    1 комментарий
    Даже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттуда
    Даже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттудаКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    «Семнадцать мгновений весны» — один из культовых киношедевров о Великой Отечественной войне, герои которого (в частности, Штирлиц) так хорошо ушли в народ, что стали персонажами анекдотов. Неудивительно, что в канун Дня Победы эта картина — одна из первых в очереди на просмотр (даже несмотря на то, что придется долго просидеть у экранов — 12 серий все-таки). Если же вам некогда пересматривать, можно освежить свою память и пройти наш непростой тест по сериалу — здесь всего 17 вопросов, прямо как мгновений весны. Справитесь?

    Наверняка вы в курсе, что сериал «Семнадцать мгновений весны» был снят по книге из цикла романов Юлиана Семенова. А как называлась эта книга?

    Кто исполнил заглавную песню сериала — «Мгновения»?

    Под каким именем Штирлица знали в СССР?

    Продолжим разбираться со Штирлицем. Его фамилию все прекрасно знают, а каким было имя?

    В какое подразделение СС внедрили советского разведчика под легендой Штирлица?

    Какое задание получил Штирлиц из «Центра»?

    Кто из немецкого руководства решил организовать переговоры с союзниками о сепаратном мире?

    Как выдала себя нацистам радистка Кэт?

    В какой-то момент Штирлиц и сам был на грани провала. Почему?

    Кто поручил гестапо проверить Штирлица?

    Кто сказал: «Видите ли, если бы я начал применять против вас ваши методы, я бы невольно стал похожим на вас»?

    Сколько времени нужно было Штирлицу, чтобы выспаться?

    Вопрос для настоящих знатоков. Как называлась картина, которую Штирлиц смотрел шесть раз?

    Как называлось кафе, в котором состоялась трогательная встреча Штирлица с женой?

    «Ясность — это одна из форм полного тумана». Чья это фраза?

    На автомобиле какой марки ездил Штирлиц?

    Какими словами заканчивается фильм?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

    Похоже, вам стоит пересмотреть сериал! Если вы вообще его видели, конечно

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

    Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу... Мы знаем, что вы можете лучше!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

    Неплохой результат, но, конечно, многие факты вы подзабыли!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

    Вы хорошо помните сериал, даже несмотря на то, что некоторые детали ускользнули из поля зрения!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

    Вся советская разведка гордится вами, ведь вы идеально знаете «Семнадцать мгновений весны»!

    Поделитесь результатом

    Даже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттуда
    Даже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттудаКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Семнадцать мгновений весныСериалВеликая Отечественная войнаТестШтирлиц
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