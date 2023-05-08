Кто знает, что будут говорить о вещах, которыми мы пользуемся сегодня, лет этак через 50! Зато сегодня мы можем кое-что рассказать о тех приспособлениях, которые были практические в каждый семье в относительно недавнем прошлом. Или не можем? Есть только один способ проверить это — посмотреть на фотографии устройств, приборов и откровенных безделушек, популярных в СССР. Узнаете, для чего они нужны? А может быть, вы всё прекрасно помните?
Это что вообще такое? Угадайте, для чего в СССР изпользовали эти 10 вещей
Со всеми вопросами этого теста справятся разве что те, кто застал Советский Союз
8 мая 2023, 17:30
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Нет, Советский Союз вы определенно не застали.
Вы застали Советский Союз, но самые последние его годы.
Вам прекрасно знакомы эти предметы. Многими вы даже пользовались.
Удивительное дело — у вас, похоже, всё это богатство было! (А может, и сейчас есть.)