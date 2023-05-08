Это что вообще такое? Угадайте, для чего в СССР изпользовали эти 10 вещей

Кто знает, что будут говорить о вещах, которыми мы пользуемся сегодня, лет этак через 50! Зато сегодня мы можем кое-что рассказать о тех приспособлениях, которые были практические в каждый семье в относительно недавнем прошлом. Или не можем? Есть только один способ проверить это — посмотреть на фотографии устройств, приборов и откровенных безделушек, популярных в СССР. Узнаете, для чего они нужны? А может быть, вы всё прекрасно помните?