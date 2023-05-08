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    Это что вообще такое? Угадайте, для чего в СССР изпользовали эти 10 вещей

    Со всеми вопросами этого теста справятся разве что те, кто застал Советский Союз

    3861
    10 комментариев
    Ладно, с миксером всё понятно, но есть вещицы более мудреные
    Ладно, с миксером всё понятно, но есть вещицы более мудреные Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Кто знает, что будут говорить о вещах, которыми мы пользуемся сегодня, лет этак через 50! Зато сегодня мы можем кое-что рассказать о тех приспособлениях, которые были практические в каждый семье в относительно недавнем прошлом. Или не можем? Есть только один способ проверить это — посмотреть на фотографии устройств, приборов и откровенных безделушек, популярных в СССР. Узнаете, для чего они нужны? А может быть, вы всё прекрасно помните?

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    Это что за устройство такое?

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    Что это? Консервная банка?

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    Это что за космолет?

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    А для чего это устройство?

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    А это что за агрегат?

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    С кубиком Рубика всё понятно. А рядом с ним что за штуковина?

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    А что делать с этим устройством?

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    Что это за любопытный аппарат?

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    Этот агрегат выглядит очень устрашающе. Что это?

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    Закругляемся. Эта штуковина была полезна почти всем, но для чего?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, для чего в СССР изпользовали эти 10 вещей

    Нет, Советский Союз вы определенно не застали.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, для чего в СССР изпользовали эти 10 вещей

    Вы застали Советский Союз, но самые последние его годы.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, для чего в СССР изпользовали эти 10 вещей

    Вам прекрасно знакомы эти предметы. Многими вы даже пользовались.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что вообще такое? Угадайте, для чего в СССР изпользовали эти 10 вещей

    Удивительное дело — у вас, похоже, всё это богатство было! (А может, и сейчас есть.)

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    Ладно, с миксером всё понятно, но есть вещицы более мудреные
    Ладно, с миксером всё понятно, но есть вещицы более мудреные Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    ТестРазвлеченияСоветский СоюзСССРБыт
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    Комментарии 10

    Maik508 Мая 2023 в 18:18
    10 из 10.
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