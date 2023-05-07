С размахом строить и тушить. Посмотрите на гигантский столб черного дыма в Москве

Москвичи вечером 7 мая с разных ракурсов наблюдали огромный столб дыма на юго-востоке столицы. В 16:30 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17 – сообщает столичный главк МЧС. Видно было даже с другого берега Москвы-реки.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит на стройке. По предварительным данным, вспыхнули стройматериалы на открытой площадке на площади всего 40 квадратных метров.
Однако очень скоро площадь возгорания выросла до 150 кв.м. А затем – и до 500 квадратных метров. Густой и черный дым объясняют тем, что воспламенились гидроизоляция и утеплитель. К этой минуте спасатели отчитались о ликвидации пожара.