«Лица Победы» и Uma2rman. VK анонсировала проекты, посвященные Дню Победы

VK приглашает пользователей принять участие в проекте «Лица Победы». С 6 по 9 мая на улицах 10 городов России появятся специальные стелы, с помощью которых можно попасть в онлайн-архив фотографий участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба холдинга.



Чтобы присоединиться к акции, необходимо отсканировать QR-код, который приведет на сайт проекта. Здесь можно найти фотографии близких, участвовавших в войне. «Встроенная технология распознавания лиц выявит их на снимках, загруженных другими пользователями. В рамках проекта можно связаться с владельцами фото с помощью сервисов Почта Mail.ru, Одноклассники и ВКонтакте, а также самостоятельно загрузить снимки из семейных альбомов», – объяснили в VK.

