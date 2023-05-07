«Лица Победы» и Uma2rman. VK анонсировала проекты, посвященные Дню Победы

VK приглашает пользователей принять участие в проекте «Лица Победы». С 6 по 9 мая на улицах 10 городов России появятся специальные стелы, с помощью которых можно попасть в онлайн-архив фотографий участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба холдинга.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо отсканировать QR-код, который приведет на сайт проекта. Здесь можно найти фотографии близких, участвовавших в войне. «Встроенная технология распознавания лиц выявит их на снимках, загруженных другими пользователями. В рамках проекта можно связаться с владельцами фото с помощью сервисов Почта Mail.ru, Одноклассники и ВКонтакте, а также самостоятельно загрузить снимки из семейных альбомов», – объяснили в VK.
Стелы можно будет найти в популярных парках и местах празднования в Волгограде, Грозном, Москве, Нальчике, Новороссийске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и Хабаровске.
А в VK Музыке доступна новая версия известной песни военных лет «Любимый город», подготовленная Uma2rman совместно с командой VK. 8 мая в VK Видео состоится релиз клипа.
Артисты и блогеры будут читать стихи Роберта Рождественского о Великой Отечественной войне. видео появятся в их сообществах ВКонтакте и в тематической подборке «Стихи в память» в VK Клипах. Произведения, в том числе, прочтут актрисы Валерия Трунева и Ирина Безрукова.