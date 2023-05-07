Тесна Волга для «Ильи Муромца». Круизный теплоход сел на мель в Городце

«Илья Муромец» застрял в Городце. Круизный теплоход, названный в честь былинного богатыря, сел на мель в районе Галанинского причала между шлюзами. Произошло это около 14:00 мск, сообщила 7 мая Приволжская транспортная прокуратура.



На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. По информации надзорного ведомства, никто из них не пострадал.



«Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства», — говорится в сообщении прокуратуры.



Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также прав пассажиров.

