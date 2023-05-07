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    Тесна Волга для «Ильи Муромца». Круизный теплоход сел на мель в Городце

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    «Илья Муромец» застрял в Городце. Круизный теплоход, названный в честь былинного богатыря, сел на мель в районе Галанинского причала между шлюзами. Произошло это около 14:00 мск, сообщила 7 мая Приволжская транспортная прокуратура.

    На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. По информации надзорного ведомства, никто из них не пострадал.

    «Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства», — говорится в сообщении прокуратуры.

    Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также прав пассажиров.

    «Илья Муромец» — трехпалубный комфортабельный теплоход 588-го проекта, построенный в Германии. В 2004 году прошел полную модернизацию. Интерьер судна выполнен в классическом стиле. Развивает скорость до 25 км/ч.

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