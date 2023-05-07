На Добровольцев эвакуировали дом из-за коробки с проводами. «Фонтанка» узнала, что это было

Тревожное сообщение о подозрительной коробке проверяли в Красносельском районе Петербурга. Жильцам пришлось покинуть квартиры.



Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне в подвале жилого дома на улице Добровольцев мастер аварийной службы заметил подозрительную коробку, похожую на самодельное взрывное устройство. Из неё торчали провода.

На место вызвали взрывотехников с собакой. Около 30 жильцов дома были эвакуированы. Обследовав предмет, специалисты пришли к выводу, что он не представляет опасности. По предварительной информации, в коробке находился инструмент, забытый рабочими.

