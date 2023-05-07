Закрутилась карусель. В деле об аварии на аттракционе в Оренбурге появились подозреваемые

В деле о крушении карусели в оренбургском «Орен-парке» появились первые подозреваемые, сообщает 7 мая региональное СУ Следственного комитета.
Задержаны руководители ООО «Аттракцион-сервис» и ООО «Винтаж». Первая компания предоставляла услуги в парке, вторая отвечала за техническое обслуживание аттракционов. В офисах прошли обыски, изъята документация.
6 мая в «Орен-парке» во время работы аттракциона «Цепочка» обрушилась опорная колонна. Пострадали 20 человек, в том числе 12 детей. В мэрии говорили, что карусель упала из-за поломки механизма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
12 человек до сих пор остаются в больнице, в том числе пять детей. В крайне тяжелом состоянии находится женщина с множественными травмами в реанимации на ИВЛ.