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    ФСБ заявила о предотвращении атаки дронов на аэропорт Северный в Ивановской области

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    ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинских беспилотников на военный аэропорт Северный в Ивановской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

    По данным ведомства, на территории России выявлена диверсионная группа. «Координацию и руководство осуществляли сотрудники спецслужб Украины», — отмечают в спецслужбе.

    По оперативным данным, взрывные устройства для совершения диверсии планировалось перевезти с Украины на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из населенного пункта Блистова Черниговской области. Взрывчатку к цели должны были доставить дроны. Целью атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

    В ФСБ добавили, что в результате организованного контроля за полетом самолета пилот, а также члены диверсионно-разведывательной группы, которые были завербованы ГУР Минобороны Украины, были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.

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