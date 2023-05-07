ФСБ заявила о предотвращении атаки дронов на аэропорт Северный в Ивановской области

ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинских беспилотников на военный аэропорт Северный в Ивановской области. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, на территории России выявлена диверсионная группа. «Координацию и руководство осуществляли сотрудники спецслужб Украины», — отмечают в спецслужбе.
По оперативным данным, взрывные устройства для совершения диверсии планировалось перевезти с Украины на легкомоторном самолете
В ФСБ добавили, что в результате организованного контроля за полетом самолета пилот, а также члены диверсионно-разведывательной группы, которые были завербованы ГУР Минобороны Украины, были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.