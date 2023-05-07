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    В Пулково лучше заранее. Петербуржцев предупредили о задержке автобусов из-за дорожных работ

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    Вниманию всех, кто планирует поездку по Московскому проспекту от метро «Московская» в сторону Пулково. Сегодня там особенно плотное движение.

    Как сообщает телеграм-канал «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок», всё из-за дорожного ремонта. На Московском проспекте перекрыто по две полосы в каждую сторону, левый и средний ряд. По направлению к центру затор тоже есть, но в сторону Пулково совсем плохо.

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    «Автобусные маршруты № 39 и 39э в сторону аэропорта Пулково следуют с задержками движения от 30 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении транспортников.

    Проблемы также у автобусов № 11, 13, 13а, 31, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусов № 27, 29, 35, 45, 47.

    Читатели «Фонтанки» рассказывают, что пассажиров приходится высаживать из автобусов, вставших в гигантские пробки.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фото: читатель «Фонтанки»

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