В Пулково лучше заранее. Петербуржцев предупредили о задержке автобусов из-за дорожных работ

Вниманию всех, кто планирует поездку по Московскому проспекту от метро «Московская» в сторону Пулково. Сегодня там особенно плотное движение.



Как сообщает телеграм-канал «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок», всё из-за дорожного ремонта. На Московском проспекте перекрыто по две полосы в каждую сторону, левый и средний ряд. По направлению к центру затор тоже есть, но в сторону Пулково совсем плохо.