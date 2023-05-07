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    В Новом Девяткино неизвестный выстрелил в школьника

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    Стрельба с редким финалом произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Пуля угодила в палец школьнику.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне вечером девятиклассник проводил время на детской площадке на улице Арсенальной в Новом Девяткино. Раздался выстрел, и подросток почувствовал боль в руке. В указательном пальце застряла пуля от пневматического пистолета.

    Приехавшим на место полицейским 15-летний школьник рассказал, что конфликтов у него ни с кем не было. Кто стрелял, он не видел. Пострадавшего отправили в больницу, откуда его после оказания помощи выписали домой с ссадиной и синяком на указательном пальце.

    «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и розыску злоумышленника», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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