В Новом Девяткино неизвестный выстрелил в школьника

Стрельба с редким финалом произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Пуля угодила в палец школьнику.



Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне вечером девятиклассник проводил время на детской площадке на улице Арсенальной в Новом Девяткино. Раздался выстрел, и подросток почувствовал боль в руке. В указательном пальце застряла пуля от пневматического пистолета.

