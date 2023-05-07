В Новом Девяткино неизвестный выстрелил в школьника

Стрельба с редким финалом произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Пуля угодила в палец школьнику.
Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне вечером девятиклассник проводил время на детской площадке на улице Арсенальной в Новом Девяткино. Раздался выстрел, и подросток почувствовал боль в руке. В указательном пальце застряла пуля от пневматического пистолета.
Приехавшим на место полицейским
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и розыску злоумышленника», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.