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    В Петербурге маленькая девочка выпала из окна, пока мама одевала ее сестру-двойняшку

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    Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы в Калининском районе Петербурга. Девочка выпала из окна парадной.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне вечером скорую вызвали к дому на проспекте Мечникова. Помощь потребовалась двухлетней девочке. Ее нашли под окнами парадной. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы внутренних органов.

    Мать рассказала полицейским, что вечером собиралась с детьми на прогулку. Пока она одевала одну из сестер-двойняшек, вторая вышла на лестничную клетку и выпала из окна между пятым и шестым этажами. Семья благополучная, в поле зрения социальных служб не попадала.

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