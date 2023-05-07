«Ребенку как объяснить, что люди воруют?» В петербургском дворе пропадают ростки, которые высаживает 10-летний мальчик

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В известном на весь Петербург мозаичном дворике кто-то повадился выкапывать прижившиеся там деревья. Удивительного мало, да только сажает их 10-летний мальчик. Каждый год в день своего рождения.

«Фонтанка.ру»

«Четыре года назад мы посадили здесь первое дерево. Это же наш дворик, как-то захотелось сделать приятное себе и людям. Я свое первое дерево посадил в девятом классе, а сына решил приучать к этой идее раньше», — рассказывает «Фонтанке» папа Максима, Олег Апельсин. Голубую ель он посадил на Гражданском проспекте еще на 40-летие Победы в Великой Отечественной войне. Дерево до сих пор живо и продолжает расти.

Фото: предоставил Олег Апельсин Поделиться Поделиться





Мы стоим в мозаичном дворике Владимира Лубенко на улице Чайковского. Максим живет тут всю свою жизнь. Сейчас ему десять. Четыре года назад у семьи Апельсиных появилась традиция — сажать в день рождения Максима дерево. Приживаться должно хорошо: конец сентября для посадок плодовых деревьев подходит идеально. Вот только из четырех ростков во дворе осталась одна груша. Еще одно дерево замерзло, а два кто-то выкопал.



Об обстоятельствах первой пропажи Максим не знает: правду ему говорить побоялись. «В прошлый раз, когда украли, я сказал, что дерево сбила машина. Знаете, чтобы не терял веру в людей. Он очень искренний, поэтому я прямо чувствовал, что это будет для него травмой. Сейчас уже он постарше стал, уже чуть-чуть более цинично и спокойно на это реагирует, сможет пережить. А тогда я знал, что это для него будет… не ударом, а потерей веры в людей, в добро. Тут очень тонкая грань, надо чувствовать этого маленького человечка», — объясняет Олег.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он вспоминает, что когда сын узнал о краже дерева, в сердцах сказал: «Больше ничего сажать не хочу». Я все-таки решаюсь спросить:

— Максим, будешь еще деревья сажать?

— Буду, — кивает он.

«Он вообще увлекается природой, животными, любит чистоту и говорит, что машины это зло, потому что они загрязняют окружающую среду, а вода — это ценный ресурс. У нас дома выключается вода, как только я отвернулся, — Олег смеется, но продолжает уже серьезно. — Максим говорит, что животные лучше людей, потому что они не гадят нашу планету. Откуда он это всё понабрал, не знаю, но вот в голове у него пока такой пердимонокль».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О драме в дворике на улице Чайковского «Фонтанке» рассказала Нина Петровна, бывшая соседка семьи Апельсиных по коммунальной квартире. Больше всего она переживает не за украденные деревья, а за Максима: «Опять с отцом прошлой осенью посадили черешню, а весной ее уже выкопали. Ребенку как объяснить, что люди воруют? Ему 10 лет . Он старается, чтобы было красиво, чтобы людям нравилось, чтобы люди с удовольствием это всё смотрели, любовались этим».



Как вспоминает Нина Петровна, дерево исчезло в ночь с 21 на 22 апреля. На следующий день Олег поставил в лунке объявление: «Информация для того, кто выкапывает второй год деревья. Эти деревья сажает мальчик Максим каждый год на свой день рождения для того, чтобы радовать всех жителей и гостей двора, а не для того, чтобы их воровали».

О том, как Максим воспримет эту потерю, думали и другие соседи. Например, живущая в этом же дворе Наталья Черниговская попросила сына заехать при случае в магазин и купить саженец: «Говорю, купи по пути, а мы посадим. У нас тут воровство произошло».



Осуществить свой план Наталья не успела, потому что эта история, похоже, не только об искреннем порыве человека, но и о том, что люди меняются. Спустя неделю после пропажи в лунке вдруг появилось деревце. Откуда оно взялось, жители двора не знают и сами в тайных посадках не признаются. Все, с кем поговорила «Фонтанка», сходятся на одном: вор в своем поступке раскаялся.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»