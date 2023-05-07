Помогать хаски, протаптывать тропы, кормить соколят. Куда можно поехать в отпуск бесплатно, чтобы помочь?

Фото: Артур Лебедев / ТАСС Поделиться Поделиться





Летнее волонтерство — практичный способ удовлетворить охоту к перемене мест, особенно когда в условиях задачи — пара недель свободного времени и выраженный дефицит свободных денег плюс интерес к жизни и желание принести пользу. Когда есть желание, приходят и возможности: волонтеров ждут на алтайских пасеках и в бурятских заповедниках, а в числе новых знакомых могут оказаться и сокол балобан, и зубр из Калужской области, и хаски со Шпицбергена.



Волонтерские программы — территория, где сбываются мечты альтруистов и эскапистов, искателей приключений и романтиков, любителей романов Грэма Грина, Жюля Верна и Джеральда Даррелла. Для путешествий по России сейчас подходящее время: заграница недешева и местами неприветлива, а международная обстановка чревата для туриста высоким риском форс-мажоров. Мы составили подборку самых вдохновляющих маршрутов лета-2023 в России и полезных рекомендаций для тех, у кого подобный опыт станет первым.

Каюрство на краю света Волонтерские программы есть практически во всех регионах страны. Среди самых популярных локаций — Кавказ, Алтай, Байкал и Крым, много предложений приходит и из Ленинградской области, и с Камчатки, есть возможность побывать на Дальнем Востоке и в Арктике. Волонтерский проект есть даже на далеком суровом Шпицбергене: там нужна помощь хаски-центру «Грумант». Волонтеры будут готовить новые трассы, получат возможность обучиться езде на собачьей упряжке. Официально прием заявок закрыли 30 апреля, но самые мотивированные кандидаты могут рискнуть и попытать счастья, попробовав прямо сейчас запрыгнуть в последний вагон.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Искать вакансии удобно, например, на сайте Goodsurfing.org, где они представлены по разным направлениям, а также на платформе «Добро.ру» в разделе «Путешествия со смыслом», через ресурсы Ассоциации волонтерских центров, а также на сайте Русского географического общества. В числе самых популярных — волонтерство в заповедниках и национальных парках. Такие предложения составляют больше 20% от всего объема проектов. Также очень популярно волонтерство на экофермах, в археологических экспедициях, в хостелах и глэмпингах, а еще в работе с животными и детьми. Условия везде разные: где-то принимающая сторона готова взять на себя расходы на переезд и питание, а в других местах волонтера поселят в палатку, вооружив ложкой и кружкой.



«Мой личный топ — это волонтерство в заповедниках и в Арктическом регионе, — делится Павел Ившин, начальник штаба АНО «Гудсерфинг». — Манит меня природа, особенно северная. Пускай она сурова и неприступна, но при этом невероятно красива. Только волонтеря в заповедниках, ты в полной мере сможешь погрузиться в проблемы сохранения природного наследия и действительно оказать какую-то помощь. Получишь возможность пообщаться и подружиться с людьми, которые посвятили этой проблеме всю свою жизнь. Это всегда очень интересные люди. Да и в конечном счете природа — это что-то из разряда «вечное», всё остальное лишь мгновение».

Археологическая разведка на Алтае Волонтерские программы легко найти и в самых рейтинговых с точки зрения туристической привлекательности — и самых дорогих в плане ценообразования — регионах. На пике популярности уже несколько лет уверенно держится Алтай, и если отпуск в этих краях не по карману, но есть интерес к археологии, то стоит присмотреться к участию в комплексной исследовательской экспедиции и войти в состав самого крупного научного волонтерского отряда Сибири.



Фото: Mariana Rusanovschi / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Задача экспедиции, руководят которой профессиональные археологи и закаленные профи с многолетним опытом, — создание музея под открытым небом. Эта программа понравится тем, кто ценит возможность соприкоснуться с древними артефактами: экспедиция будет проходить в районах, где сохранились древние наскальные изображения и ведется археологическая разведка, в которой волонтеры смогут принять участие. Организаторы обещают новобранцам настоящее «поле чудес» — в лучшем смысле этого слова: первозданная природа, шум горной реки и ночные посиделки у костра, вкус терпкого горного меда, диких ягод и аромат чая из целебных алтайских трав.



«Это возможность слиться с природой, помочь отечественной науке, реализовать свой внутренний потенциал, почувствовать себя свободным и счастливым человеком», — мотивируют потенциальных волонтеров организаторы экспедиции на сайте Goodsurfing.org. Заявки принимают до 7 августа, стандартная волонтерская смена, первая из который стартует 14 июня, составляет две недели, но при желании можно остаться на три месяца.

Вкус горного меда

Фото: Damien Brunet / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Альтернативный вариант «волонтерского отпуска» на Алтае — работа на пасеке у семьи Пономаревых в горноалтайском селе Манжерок. Пасека расположена в горах, примерно в 10 километрах от деревни, рабочая смена составляет в среднем четыре часа в день, посвятить ее можно и приобретению навыков работы с пчелами, и сбору целебных трав. Обстановка умиротворяющая: горные ландшафты, цветущие луга, прохладный ручей и настоящий алтайский мед. Идеальный вариант для всестороннего детокса, включая цифровой. Подать заявку можно через Goodsurfing.org, заранее убедившись в отсутствии аллергии на мед, пчелиный яд, траву и физический труд. Поскольку пасека находится в лесу, работодатель советует сделать прививку от клещевого энцефалита либо обзавестись страховым полисом от укуса клеща.



Экосмена в Бурятии: потухшие вулканы и термальные источники

Автор: видео / Национальный парк Тункинский / YouTube

С 13 по 25 июня в национальном парке «Тункинский» в Республике Бурятия пройдет экологическая смена. Задача волонтеров — помочь сотрудникам одного из самых красивых и значимых заповедников страны обустроить экологические тропы «Пик любви» и «Тропа здоровья». Нужно будет красить беседку для отдыха, устанавливать коновязи (места для привязывания лошадей. — Прим. ред.), расчищать тропы от стройматериалов. Часть заповедника входит в состав охраняемой территории всемирного наследия ЮНЕСКО, и у всех участников смены будет возможность познакомиться с природными богатствами поближе: увидеть потухшие вулканы, минеральные и термальные источники, нетронутые лесные тропинки.

Сибирский горный козел Фото: фото из архива ФГБУ «Национальный парк "Тункинский"» Ирбис Димка Фото: фото из архива фонда «Снежный барс» Бурый медведь Фото: фото из архива ФГБУ «Национальный парк "Тункинский"» Поделиться Поделиться





Для участия в программе нужно пройти отбор через сайт «Добро.ру». В Бурятии ждут подготовленных кандидатов: требуются наличие опыта волонтерской деятельности в экологической сфере, готовность к физическому труду на свежем воздухе, умение работать с инструментами, а также навыки приготовления пищи на команду на оборудованной кухне или на костре и готовность к проживанию в ограниченных бытовых условиях, например, в юрте или деревенском доме. Волонтерам, успешно прошедшим отбор, оплатят проезд к месту проведения экологической смены и обратно, а также обеспечат проживанием, питанием и страхованием на время работы.



Дружба с соколом балобаном

Фото: Milan / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты: проверить справедливость этой крылатой фразы предлагает этим летом региональное отделение Русского географического общества в Республике Татарстан. Организация выступила партнером проекта по возрождению популяции внесенных в российскую Красную книгу соколов балобанов, и ищет волонтеров для участия в нем. Помимо наблюдения за хеком (так называется искусственное гнездо), кормления соколят и заботы об их безопасности, это возможность завести дружбу с благородными птицами.



«Если вы узнаете сокола «в лицо», то ему дадут кличку, и его активность будет хронометрироваться отдельно», — рассказали организаторы программы. Лагерь орнитологов расположен в живописном месте близ поселка Тенишева, у места слияния Волги и Камы. Продолжительность проекта с 1 июня по 30 июля, а минимальная желательная продолжительность волонтерской смены — от одной недели. По отношению к волонтерам здесь настроены лояльно: «Если вам очень сильно хочется, но у вас есть максимум дня 4–5, пишите, вас мы тоже рассмотрим», — уточнили в Русском географическом обществе. Приоритет получат кандидаты с опытом работы в орнитологических или смежных проектах, но руководство обещает беспристрастно изучить заявки всех желающих.



В гости к зубрам: защита от комаров, фонарик и выносливость

Информацию о волонтерских программах можно также искать самостоятельно на сайтах заповедников. Например, этим летом волонтерам будут рады в заповеднике «Калужские засеки», где в столетних лесных дубравах живут рыси, кабаны, косули, барсуки, лисы, лесные куницы и исполины-зубры — представители фауны ледникового периода. Подать заявку можно на сайте заповедника или на портале «Добро.ру».

Автор: видео / Заповедная Россия / YouTube

«Фронт работ следующий: расчистка и ремонт экологических троп, установка пограничных аншлагов, строительство новых кормушек и солонцов для диких животных, покраска смотровых площадок, ремонтные работы на кордоне,— рассказала Галина Шубунова, методист отдела экологического просвещения и туризма ФГБУ «Государственный заповедник "Калужские засеки"». — Приветствуется опыт туристических походов, навыки длительного пребывание в дикой природе, умение работать в коллективе и выносливость. При выполнении различных хозяйственных работ пригодится умение пользоваться плотницкими, слесарными, столярными и другими инструментами».



Заповедник организует проживание в гостевом домике на пять-шесть человек, и в двух-, трехместных палатках. Питанием волонтеров не обеспечивают, но на месте есть оборудованная кухня, посуда и беседка-гриль для приготовления пищи. В «Калужских засеках» есть электричество, баня, привозная вода, связь «Мегафон» и «Билайн». Волонтерам рекомендуют взять с собой свой спальник, теплую удобную и сменную одежду, в том числе рабочую, средства личной гигиены, защиты от комаров и фонарик, а также при необходимости — индивидуальные лекарственные средства.

Специальной подготовки волонтерские вакансии чаще всего не требуют. От кандидата необходимы энтузиазм, мотивация и моральная готовность к освоению новых навыков и новых территорий.



«В большинстве проектов требуются просто рабочие руки, нужен человек, готовый выделить время, чтобы помочь, — рассказывает Павел Ившин. — Каким-то необходимым моментам организаторы обучат уже на самом проекте, так происходит в археологических экспедициях, например. Когда у человека есть большое желание, но нет опыта, он приезжает в экспедицию, и его обучают всем премудростям. В каких-то случаях нужны профильные специалисты, например, плазморезчик в какой-нибудь арктический проект по утилизации техногенных отходов или помощник в пару научному сотруднику, который ведет наблюдение за белухами, морскими котиками или какими-нибудь растениями. Бывают истории, когда требуется человек, готовый оказать помощь удаленно, скажем, разработать какую-нибудь брошюру. Здесь примерно так же, как и с географией проектов».



Байкальские тропы и лабиринт на Ольхоне Через «Программу мобильности волонтеров» от Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) можно пройти отбор в летние волонтерские программы «Байкальской школы тропостроения и добровольчества». Во время десятидневных смен придется прокладывать тропы, строить мосты, оборудовать места отдыха и обзорные площадки. Цель масштабного проекта — строительство вокруг озера Байкал сети пешеходных троп и велодорожек.

Фото: vasilaleksandrov / Adobe Stock Поделиться Поделиться





«Волонтеры с любовью к природе для нас ценнее, чем строители с опытом, — отмечают авторы проекта. — С тропами, озеленением и оформлением хорошо справляются волонтеры под руководством бригадира-тропостроителя. Здесь важны чувство вкуса и гармонии, кропотливость, аккуратность, широкий кругозор». А еще в обязательной программе летней смены — ночевки в палатках, купание в Байкале, переход горной реки, таежный чай у костра под звездным небом и объятия со столетними кедрами.



Если для вас настоящий момент ощущается как время собирать камни — в прямом или переносном смысле — стоит рассмотреть вариант отпуска на острове Ольхон на Байкале. К вашим услугам бесплатное жилье и питание, велосипеды и каяк — и, конечно, возможность собирать камни. Труд не Сизифов, разумеется: камни предназначаются для строительства лабиринта для духовных практик у берега Байкала. Здесь ждут мужчин в возрасте от 26 до 35 лет . В числе требований к волонтерам — полный запрет на алкоголь и курение на территории ретрит-центра (за его пределами курить разрешается). Подать заявку и узнать подробности можно на портале Goodsurfing.org.



«Не срывайтесь с места в карьер» Как правильно подготовиться к участию в волонтерской программе, чтобы она действительно принесла и ощутимое удовольствие, и реальную пользу, и не пришлось с позором сбегать домой, не рассчитав силы? Тем, для кого волонтерская смена станет первой, и у кого еще совсем нет никакого опыта, рекомендуют очень внимательно слушать организаторов проекта, которые дают максимально подробные инструкции относительно того, что нужно делать, когда это нужно делать, что с собой нужно брать, а что нет.

«Если после инструктажа у вас остались вопросы, не нужно бояться лишний раз спросить: от этого вопроса может очень много зависеть: и комфорт, и удовольствие, и вообще само участие, — отмечает Павел Ившин. — Не стоит сразу срываться с места в карьер и выбирать длительные проекты в каких-нибудь сложных условиях. Начните с чего-нибудь поменьше и попроще, грамотно оценивайте свои силы и возможности. Если вы уже согласились ехать, то не отказывайтесь от участия при первой появившейся вдруг сложности. Ваша помощь действительно важна, и во многих случаях волонтерские проекты — это единственный способ сделать чуточку лучше в конкретном месте и именно сейчас».

Галина Столярова, специально для «Фонтанки.ру»

