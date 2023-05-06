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    «Стрелок» с Лиговского оказался народным наркоконтролем. Полиция не знает, что с ним делать

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    «Фонтанке» стали известны подробности инцидента на Лиговском проспекте, где мужчина с рюкзаком грозил пистолетом мужчине с бородой. Эффектное видео наша читательница прислала в редакцию 6 мая.

    Звонок с сообщением о преступлении поступил в полицию Фрунзенского района днем 5 мая. Мужчина слегка взволнованным, но твердым голосом произнес:

    ⁃ Живу на Лиговском, вышел на прогулку, вижу наркодилера.

    ⁃ Как вы поняли, что это наркодилер?

    ⁃ Он очевидно мигрант и у него борода.

    ⁃ …

    ⁃ Предпринимаю меры — выхожу на гражданский арест.

    ⁃ А у вас что, — осторожно поинтересовался дежурный, — есть оружие.

    ⁃ Конечно!

    Через несколько минут к дому 148 на Лиговском проспекте прибыли сразу несколько нарядов полиции. Пистолет у звонившего действительно был, но пневматический. На снятом очевидцами видео он им лишь крутит, но не стреляет. Не стрелял он и за кадром, выяснили полицейские.

    «Стрелка» доставили в полицию, освидельствование показало, что он трезв, наркотики не принимал. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Необходимы ли здесь еще меры принудительного лечения должен решить суд.

    «Вот и ясно же, что он [не совсем нормальный], но что с ним делать, непонятно», — поделились с «Фонтанкой» в полиции.

    Вопросов к мужчине с бородой у сотрудников правоохранительных органов нет.

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