«Стрелок» с Лиговского оказался народным наркоконтролем. Полиция не знает, что с ним делать

«Фонтанке» стали известны подробности инцидента на Лиговском проспекте, где мужчина с рюкзаком грозил пистолетом мужчине с бородой. Эффектное видео наша читательница прислала в редакцию 6 мая.



Звонок с сообщением о преступлении поступил в полицию Фрунзенского района днем 5 мая. Мужчина слегка взволнованным, но твердым голосом произнес:

⁃ Живу на Лиговском, вышел на прогулку, вижу наркодилера.

⁃ Как вы поняли, что это наркодилер?

⁃ Он очевидно мигрант и у него борода.

⁃ …

⁃ Предпринимаю меры — выхожу на гражданский арест.