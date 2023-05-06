«Стрелок» с Лиговского оказался народным наркоконтролем. Полиция не знает, что с ним делать

«Фонтанке» стали известны подробности инцидента на Лиговском проспекте, где мужчина с рюкзаком грозил пистолетом мужчине с бородой. Эффектное видео наша читательница прислала в редакцию 6 мая.
Звонок с сообщением о преступлении поступил в полицию Фрунзенского района днем 5 мая. Мужчина слегка взволнованным, но твердым голосом произнес:
⁃ Живу на Лиговском, вышел на прогулку, вижу наркодилера.
⁃ Как вы поняли, что это наркодилер?
⁃ Он очевидно мигрант и у него борода.
⁃ …
⁃ Предпринимаю меры — выхожу на гражданский арест.
⁃ А у вас что, — осторожно поинтересовался дежурный, — есть оружие.
⁃ Конечно!
Через несколько минут к дому 148 на Лиговском проспекте прибыли сразу несколько нарядов полиции. Пистолет у звонившего действительно был, но пневматический. На снятом очевидцами видео он им лишь крутит, но не стреляет. Не стрелял он и за кадром, выяснили полицейские.
«Стрелка» доставили в полицию, освидельствование показало, что он трезв, наркотики не принимал. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Необходимы ли здесь еще меры принудительного лечения должен решить суд.
«Вот и ясно же, что он [не совсем нормальный], но что с ним делать, непонятно», — поделились с «Фонтанкой» в полиции.
Вопросов к мужчине с бородой у сотрудников правоохранительных органов нет.