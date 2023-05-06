«В пути еле тащится». Пассажиры электрички из Петербурга в Любань пожаловались на задержку

Электропоезд № 6547 из Петербурга в Любань стартовал от Московского вокзала позже запланированного. Об этом «Фонтанке» вечером 6 мая рассказала пассажирка Татьяна.
«В пути еле тащится — от вокзала до Сортировочной ехали 40 минут вместо 15, и самое отвратительное, что ничего не объявляют», — пожаловалась женщина.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги объяснили, что электропоезд задерживается по техническим причинам.
«В настоящее время задержка составляет 50 минут. На движение других поездов данная ситуация не повлияла», — рассказали там.
Судя по расписанию «Яндекса», электропоезд под этим номером обычно прибывает в Любань в 21:16. Сейчас на сайте говорится, что возможно опоздание на 60–80 минут.