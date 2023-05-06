    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-з

    772мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.82eur84.91

    «В пути еле тащится». Пассажиры электрички из Петербурга в Любань пожаловались на задержку

    209
    3 комментария

    Электропоезд № 6547 из Петербурга в Любань стартовал от Московского вокзала позже запланированного. Об этом «Фонтанке» вечером 6 мая рассказала пассажирка Татьяна.

    «В пути еле тащится — от вокзала до Сортировочной ехали 40 минут вместо 15, и самое отвратительное, что ничего не объявляют», — пожаловалась женщина.

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе Октябрьской железной дороги объяснили, что электропоезд задерживается по техническим причинам.

    «В настоящее время задержка составляет 50 минут. На движение других поездов данная ситуация не повлияла», — рассказали там.

    Судя по расписанию «Яндекса», электропоезд под этим номером обычно прибывает в Любань в 21:16. Сейчас на сайте говорится, что возможно опоздание на 60–80 минут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close