«В пути еле тащится». Пассажиры электрички из Петербурга в Любань пожаловались на задержку

Электропоезд № 6547 из Петербурга в Любань стартовал от Московского вокзала позже запланированного. Об этом «Фонтанке» вечером 6 мая рассказала пассажирка Татьяна.



«В пути еле тащится — от вокзала до Сортировочной ехали 40 минут вместо 15, и самое отвратительное, что ничего не объявляют», — пожаловалась женщина.