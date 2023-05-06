«Почта России» предложила взимать 0,5% с оборота маркетплейсов в поддержку сети своих отделений

«Почта России» предложила взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce с выручкой от 1 млрд рублей в год инфраструктурный платеж в виде 0,5% с квартального оборота товаров. Это поможет ей поддержать сеть почтовых отделений, часть из которых убыточны.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой «Почты России», необходимые для создания такого механизма законопроекты уже подготовлены. По словам собеседника агентства, в компании полагают, что это поможет одновременно обеспечить доступность товаров e-commerce для граждан и поддержать функционирование сети почтовых отделений, задействованной для доставки этих товаров.