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    «Почта России» предложила взимать 0,5% с оборота маркетплейсов в поддержку сети своих отделений

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    «Почта России» предложила взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce с выручкой от 1 млрд рублей в год инфраструктурный платеж в виде 0,5% с квартального оборота товаров. Это поможет ей поддержать сеть почтовых отделений, часть из которых убыточны.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой «Почты России», необходимые для создания такого механизма законопроекты уже подготовлены. По словам собеседника агентства, в компании полагают, что это поможет одновременно обеспечить доступность товаров e-commerce для граждан и поддержать функционирование сети почтовых отделений, задействованной для доставки этих товаров.

    По данным агентства, соответствующие предложения гендиректор «Почты России» Михаил Волков изложил в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву. Помимо этого, он сообщил, что сеть «Почты России» насчитывает 38 тысяч отделений по стране, включая удаленные и труднодоступные поселения, но она экономически убыточна. Сократить количество отделений нельзя по закону, а их содержание обходится в 29 млрд рублей.

    Шадаев говорил в апреле 2023 года, что операторов доставки товаров могут обязать компенсировать «Почте России» затраты на работу в отдаленных и сельских поселениях. Похожий механизм уже работает в телеком-отрасли, где операторы сотовой связи отчисляют по 1,2% оборота в специальный фонд, деньги из которого идут на обеспечение связью и интернетом отдаленных уголков страны.

    Если механизм, предложенный «Почтой России», будет принят с одного только Wildberries, выручка которого по итогам IV квартала 2022 (данные за I квартал 2023 года пока не обнародованы) составила 619,5 млрд рублей, почтовый оператор мог бы получить 3 млрд рублей, с OZON — 1,5 млрд.

    По данным СПАРК, выручка «Почты России» в 2022 году составила 208 млрд рублей при убытке в 27,2 млрд рублей.

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