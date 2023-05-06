Случилось то, о чем шептались минимум год. От Москвиной сбежали лучшие фигуристы

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вторая пара страны, фигуристы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский ушли от петербургского тренера Тамары Москвиной к московскому специалисту Этери Тутберидзе. Все, что известно о громком переходе — в материале отдела спорта «Фонтанки».



Таких громких переходов не было со времен Александры Трусовой и Алены Косторной. В случае с Бойковой и Козловским все прошло по-петербургски интеллигентно и без взаимных оскорблений. Но осадок все равно остался.

Информацию о переходе почти сразу подтвердили в Федерации фигурного катания. По словам гендиректора ФФКР Александра Когана, заявление от спортсменов уже поступило в федерацию. Официально оформлен переход будет в ближайшее время. Несмотря на переезд в Москву, Бойкова и Козловский продолжат представлять Петербург. Сами фигуристы в соцсетях оперативно прокомментировали свое решение.



«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длиной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами», — написала Бойкова.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Козловский в свою очередь подчеркнул, что паре необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. С Тамарой Москвиной они расстались «на хорошей ноте».

«Мы не скрывали наших намерений от Тамары Николаевны. Мы расстались на очень хорошей ноте, по-другому быть и не могло. Мы у нее завоевали все награды в парной дисциплине и с глубоким уважением относимся к тому опыту, который нам дала Тамара Николаевна. Этери Георгиевна — очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого (перейти в группу Тутберидзе), и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», — объяснил Козловский.



Сама Тамара Москвина также высказалась максимально корректно о переходе.

«Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу — вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь — букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город», — заявила Тамара Николаевна.



Она также подчеркнула, что в группе у нее всегда была «конкурентно-дружественная среда». Однако очевидно, что не все было так легко и дружелюбно.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский тренировались у Москвиной с 2015 года. Под руководством легендарного тренера они постепенно доросли до топового уровня и в 2019-м добились первого успеха на взрослом уровне — выиграли бронзу чемпионата Европы. Пара продолжила прогрессировать и год спустя там же завоевала золото. Бойкова и Козловский приблизились к статусу ведущего дуэта страны.

Но в марте 2020-го к Москвиной пришла четвертая пара чемпионата России-2020 Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Буквально за год они сумели обойти всех конкурентов.

Если еще в ноябре 2020-го Козловский после победы на Гран-при в Москве кричал «Это наше место. В очередь!», то уже в марте 2021-го на чемпионате мира его партнерша Бойкова от злости швыряла в него аккредитацией из-за второго места: их вновь обошли Мишина и Галлямов. На чемпионате России эта история продолжилась. Мишина и Галлямов победили, а Бойкова и Козловский опять стали вторыми. В тот раз обошлось без психоза. Пары мило обнялись после финала, а Мишина заверила журналистов, что это от чистого сердца и в команде у них дружеская обстановка.

Тем не менее появились слухи, что Бойкова и Козловский ищут варианты на стороне. В итоге выбор пал на Этери Тутберидзе, чье имя, казалось бы, неразрывно связано с женским катанием. Впрочем, ничего удивительного. Еще в 2021-м на «Вечернем Урганте» тренер заявила, что один из ее приоритетов — парное катание.

«Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались», — говорила она тогда.

Вскоре она взяла под крыло пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. При этом их основным тренером остался Максим Траньков. Сотрудничество получилось неожиданно удачным: в Пекине-2022 Евгения и Владимир взяли серебро, обойдя и Бойкову с Козловским (стали лишь четвертыми) и даже Мишину с Галлямовым (бронза).

С этой точки зрения решение Бойковой и Козловского выглядит странно: на одном льду с ними вновь будут заниматься прямые конкуренты. С другой, судя по всему, с Тарасовой и Морозовым будет работать Траньков, а Тутберидзе сосредоточиться на новичках из Петербурга.

Масла в огонь подлила мама Дмитрия Козловского. В своих соцсетях она высказалась о переходе их пары с Александрой Бойковой к Тутберидзе.

«Мне жаль... Но выбора НЕ оставили! Важное и очень сложное решение! Давно пора!» — написала Виктория Козловская.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также репостнула запись фан-аккаунта Figuristinew:

«Цель оправдывает средства. Всегда считала, что если спортсмены меняют тренеров, это единственное верное решение. Никто не уйдет оттуда, где все устраивает. Жизнь одна, а спортивная жизнь еще и очень коротка. Также всегда считала, что сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга. Спортсмены знают, что они готовят и знают, чего ожидать от соперников».



Так или иначе, но впервые за много лет следить за соревнованиями спортивных пар в будущем сезоне будет едва ли не интереснее, чем за женским фигурным катанием.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

