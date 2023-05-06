Выросло число пострадавших при падении карусели в Оренбурге. Трое в больнице в тяжелом состоянии

При падении карусели «Цепочка» в парке семейного отдыха в Оренбурге 6 мая пострадали около 20 человек, в том числе несовершеннолетние, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.



Сообщение о несчастном случае в Оренпарке на Брестской улице поступило в полицию в субботу. «Известно, что дети и взрослые находились на карусели, когда произошла техническая неисправность, в результате которой граждане получили травмы различной тяжести», — цитирует агентство представителя ведомства.