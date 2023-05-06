Выросло число пострадавших при падении карусели в Оренбурге. Трое в больнице в тяжелом состоянии

При падении карусели «Цепочка» в парке семейного отдыха в Оренбурге 6 мая пострадали около 20 человек, в том числе несовершеннолетние, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.
Сообщение о несчастном случае в Оренпарке на Брестской улице поступило в полицию в субботу. «Известно, что дети и взрослые находились на карусели, когда произошла техническая неисправность, в результате которой граждане получили травмы различной тяжести», — цитирует агентство представителя ведомства.
По данным регионального Минздрава, с места происшествия госпитализированы 15 человек. Трое из них — в тяжелом состоянии.
«В настоящий момент известно о 7 взрослых и 8 детях, доставленных в больницы города в состоянии разной степени тяжести. Как рассказывают очевидцы, некоторые оренбуржцы, не дождавшись скорой помощи, повезли пострадавших в больницы самостоятельно. Поэтому число пострадавших будет уточняться», — сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.
На месте работают правоохранительные и следственные органы, медики и спасатели.
«Что послужило причиной ЧП — пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, есть серьёзные вопросы. Их действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана оценка специалистов. Не исключено, что концессионный договор будет расторгнут», — заявил глава города Сергей Салмин.