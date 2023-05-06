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    Петербургские фигуристы Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе

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    Призеры чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли от петербургского тренера Тамары Москвиной. Как заявили 6 мая в Федерации фигурного катания России, новым тренером спортсменов станет московский специалист Этери Тутберидзе.

    «Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длиной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами», — прокомментировала Бойкова переход в соцсетях.

    Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.

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