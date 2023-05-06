Петербургские фигуристы Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе

Призеры чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли от петербургского тренера Тамары Москвиной. Как заявили 6 мая в Федерации фигурного катания России, новым тренером спортсменов станет московский специалист Этери Тутберидзе.



«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длиной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами», — прокомментировала Бойкова переход в соцсетях.

