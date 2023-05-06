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    Отношение госдолга РФ к ВВП достигло исторического минимума

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    Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам 2022 года снизился на 10 процентных пунктов и составил 16,6 %. Это минимальное значение показателя за всю историю наблюдений с 2002 года, сообщает 6 мая РИА Новости.

    По подсчетам агентства, «среди крупнейших экономик» мира меньший показатель зафиксирован только в Китае (13,7 %). На третьем месте — Индия с результатом 19,1 %.

    Самыми закредитованными странами стали Нидерланды (отношение госдолга к ВВП составило 380,5 %), Великобритания (287 %), Швейцария (280,5 %), Франция (249 %) и Бельгия (242 %). В десятку вошли Испания (179 %), Швеция (170 %), Германия (159 %), Норвегия (132 %) и Италия (131 %).

    Из 25 исследуемых агентством государств уровень госдолга в 2022 году вырос только у пяти. Больше всего у Японии — на 10 процентных пунктов, до 104 %.

    По данным Центробанка РФ, на 1 января 2023 года внешний долг страны составил $380,5 млрд, за прошлый год этот показатель снизился на $101,8 млрд (минус 21,1 %). В общей сумме долга большая часть приходится на долгосрочные обязательства ($311,35 млрд), остальное — на краткосрочные ($69,19 млрд).

    Внешний долг — суммарные денежные обязательства государства, выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определённую дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.

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