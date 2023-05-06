Отношение госдолга РФ к ВВП достигло исторического минимума

Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам 2022 года снизился на 10 процентных пунктов и составил 16,6 %. Это минимальное значение показателя за всю историю наблюдений с 2002 года, сообщает 6 мая РИА Новости.



По подсчетам агентства, «среди крупнейших экономик» мира меньший показатель зафиксирован только в Китае (13,7 %). На третьем месте — Индия с результатом 19,1 %.

Самыми закредитованными странами стали Нидерланды (отношение госдолга к ВВП составило 380,5 %), Великобритания (287 %), Швейцария (280,5 %), Франция (249 %) и Бельгия (242 %). В десятку вошли Испания (179 %), Швеция (170 %), Германия (159 %), Норвегия (132 %) и Италия (131 %).