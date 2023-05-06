В Петербурге двое сцепились в строительном магазине. В ход пошёл нож

В Выборгском районе Петербурга двое мужчин поспорили в строительном магазине. В качестве аргумента один из них использовал нож. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 мая.



На проспект Энгельса, 157 полицейские прибыли накануне в первой половине дня. Там обнаружили 21-летнего пострадавшего с раной на шее. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия задержали его 27-летнего обидчика.

Оба — приезжие из одного государства и находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело по второй части 111 статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.