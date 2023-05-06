РИА Новости: Силовики предотвратили подготовку провокации к 9 мая с участием детей и воздушных шаров

Пять человек задержаны за подготовку провокации, которая должна была осложнить работу систем противовоздушной обороны в День Победы. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, фейковую акцию готовили сторонники запрещённой в России «Артподготовки»*. В домах активистов движения в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях прошли обыски, задержаны пятеро предполагаемых организаторов.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье 205.5 УК — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».