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    РИА Новости: Силовики предотвратили подготовку провокации к 9 мая с участием детей и воздушных шаров

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    Пять человек задержаны за подготовку провокации, которая должна была осложнить работу систем противовоздушной обороны в День Победы. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По данным агентства, фейковую акцию готовили сторонники запрещённой в России «Артподготовки»*. В домах активистов движения в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях прошли обыски, задержаны пятеро предполагаемых организаторов.

    Решается вопрос о возбуждении дела по статье 205.5 УК — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

    «В преддверии Дня Победы участники «Артподготовки» придумали провокационную акцию «Небесный полк», суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО», — заявил собеседник агентства.

    В конце апреля письма с анонсом мероприятия начали приходить в московские образовательные учреждения. Школьников, студентов и их родителей зазывали от лица правительства столицы и руководства «Бессмертного полка».

    Фольгу, как пишет агентство, у задержанных изьяли вместе с компьютерами и телефонами.

    *Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.

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