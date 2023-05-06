РИА Новости: Силовики предотвратили подготовку провокации к 9 мая с участием детей и воздушных шаров

Пять человек задержаны за подготовку провокации, которая должна была осложнить работу систем противовоздушной обороны в День Победы. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, фейковую акцию готовили сторонники запрещённой в России «Артподготовки»*. В домах активистов движения в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях прошли обыски, задержаны пятеро предполагаемых организаторов.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье 205.5 УК — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
«В преддверии Дня Победы участники «Артподготовки» придумали провокационную акцию «Небесный полк», суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО», — заявил собеседник агентства.
В конце апреля письма с анонсом мероприятия начали приходить в московские образовательные учреждения. Школьников, студентов и их родителей зазывали от лица правительства столицы и руководства «Бессмертного полка».
Фольгу, как пишет агентство, у задержанных изьяли вместе с компьютерами и телефонами.
*Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.