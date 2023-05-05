Количество наличных денег в обороте рекордно выросло

Оборот наличных денег среди россиян за время публикации статистики вырос до рекордных 17 триллионов рублей. Рост за год составил 20%.

Данные 5 мая приводит агентство «Прайм» со ссылкой на центробанк. Майские цифры говорят, что обьем наличных на руках у населения составил 17,154 триллиона, за месяц показатель вырос почти на три процента. Динамика с начала 2023 года — плюс 5%. За весь предыдущий год рост составил порядка 20%.

Пик пришелся на сентябрь 2022 года, когда обьем наличных превысил 15 триллионов.