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    Количество наличных денег в обороте рекордно выросло

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    1 комментарий

    Оборот наличных денег среди россиян за время публикации статистики вырос до рекордных 17 триллионов рублей. Рост за год составил 20%.

    Данные 5 мая приводит агентство «Прайм» со ссылкой на центробанк. Майские цифры говорят, что обьем наличных на руках у населения составил 17,154 триллиона, за месяц показатель вырос почти на три процента. Динамика с начала 2023 года — плюс 5%. За весь предыдущий год рост составил порядка 20%.

    Пик пришелся на сентябрь 2022 года, когда обьем наличных превысил 15 триллионов.

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    Комментарии 1

    Гость05 Мая 2023 в 22:03
    Кэш из Кинг!
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