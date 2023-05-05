Картаполов: владельцы нефтехранилищ должны сами защититься от дронов

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках. Он также считает, что владельцы таких обьектов, как нефнехранилища, должны предусматривать защиту от атак дронов.

Мнение депутат высказал 5 мая в беседе с РБК. Для того чтобы граждане, заметившие беспилотники, могли сообщить об увиденном сразу профильным службам, он предлагает создать короткий номер или горячую линию. Мысль родилась на фоне того, что долетевшие до Кремля беспилотники видели еще в Подмосковье. «Пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем пропустят [беспилотники], как это случилось», — цитирует генерала издание.