Минюст учел, каково жить в колонии, и предлагает пересчитывать сроки

В соответствии с решением Конституционного суда Минюст разработал законопроект, который вносит уточнения в Уголовный кодекс России. Условия содержания учтут при пересмотре приговора.

На опубликованный правовой акт обратил внимание «Коммерсантъ» 5 мая. Суть законопроекта заключается в необходимости пересчитывать сроки, если вдруг суд какой-либо инстанции смягчил приговор и отправил осужденного, например, из строгой колонии в колонию-поселение.

Минюст предлагает следующий порядок: если осужденный переезжает из тюрьмы, колонии особого или строгого режима в колонию общего режима, то уже отсиженное зачтется как день за полтора. Если же переезд запланирован в колонию-поселение, то день пойдет за два. С общего режима на поселение можно будет уехать также на условиях день за полтора.