В строй через «Госуслуги». Минцифры и Генштаб запустили новый сервис виртуальной записи в военные вузы

Заявку на поступление в военные вузы и учебные центры Минобороны РФ теперь можно подать через «Госуслуги», сообщает 5 мая на своём официальном сайте Минцифры. Сервисы разработаны совместно с Генеральным штабом ВС РФ.



Таким образом можно поступить в 35 военных учебных заведений. В том числе, в Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическую академию и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

