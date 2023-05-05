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    В строй через «Госуслуги». Минцифры и Генштаб запустили новый сервис виртуальной записи в военные вузы

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    Заявку на поступление в военные вузы и учебные центры Минобороны РФ теперь можно подать через «Госуслуги», сообщает 5 мая на своём официальном сайте Минцифры. Сервисы разработаны совместно с Генеральным штабом ВС РФ.

    Таким образом можно поступить в 35 военных учебных заведений. В том числе, в Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическую академию и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

    «Заявление рассмотрят в течение двух рабочих дней и пригласят в военкомат для предварительного отбора», — сказано в сообщении. Срок приема — до 1 июля, максимальный возраст абитуриента — 24 года.

    Те, у кого уже есть высшее образование, могут подать заявку на обучение в военно-учебных центрах при государственных вузах по программам военной подготовки. Тоже через «Госуслуги».

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