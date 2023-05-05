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    Скончался режиссер фильма «Параграф 78» и клипов «Мумий Тролля»

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    На 57-м году жизни по неназванным причинам умер режиссер голубых огоньков и множества клипов на песни российских музыкантов Михаил Хлебородов.

    Смерть режиссера 5 мая ТАСС подтвердил режиссер Григорий Константинопольский. Хлебородов родился, вырос и работал в Москве, профессиональную карьеру начал после выпуска из ГИТИСа.

    В конце 90-х срежиссировал несколько клипов для группы «Мумий Тролль», в том числе «Утекай» и «Дельфины». Также его работы — видеоряд к песне «Розовый фламинго» Алены Свиридовой. С ним сотрудничали группы «Мальчишник», «Маша и медведи», «Моральный кодекс», «Белый орел», Лайма Вайкуле.

    В 2007 году снял фильм «Параграф 78». В 2008 и 2009 годах срежиссировал голубые огоньки для Первого канала.

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