    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Сильный снег

    Ощущается как 2

    2 м/с, зап

    771мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd78.61eur87

    Желтый камень на черном рынке. 15 тонн нелегально добытого янтаря изъяли в Калининграде

    453
    4 комментария

    Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Калининграда перекрыли крупный канал незаконного оборота янтаря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Автор: МВД России

    По подозрению организации подпольного бизнеса задержаны четверо жителей эксклава. Пресс-центр МВД опубликовал кадры обысков. На них видно, что запасы ювелирного сырья были накоплены солидные. Всего изъято более 15 тонн янтаря-сырца. По ценам черного рынка стоимость такой партии составляет более 25 миллионов рублей.

    Интересно, что группа нелегалов освоила фактически полный цикл производства. От добычи до шлифовки и огранки. Кроме собственно янтаря, в качестве улик в деле фигурируют моторные лодки, водолазное снаряжение, станки для обработки камней и крупная сумма денег в иностранной валюте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close