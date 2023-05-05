Желтый камень на черном рынке. 15 тонн нелегально добытого янтаря изъяли в Калининграде

Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Калининграда перекрыли крупный канал незаконного оборота янтаря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Автор: МВД России
По подозрению организации подпольного бизнеса задержаны четверо жителей эксклава. Пресс-центр МВД опубликовал кадры обысков. На них видно, что запасы ювелирного сырья были накоплены солидные. Всего изъято более 15 тонн янтаря-сырца. По ценам черного рынка стоимость такой партии составляет более 25 миллионов рублей.
Интересно, что группа нелегалов освоила фактически полный цикл производства. От добычи до шлифовки и огранки. Кроме собственно янтаря, в качестве улик в деле фигурируют моторные лодки, водолазное снаряжение, станки для обработки камней и крупная сумма денег в иностранной валюте.