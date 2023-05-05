Крымчанку арестовали в Москве по делу о шпионаже

Уроженку Крыма Ление Умерову арестовал Лефортовский суд в Москве, ей вменяют шпионаж. Девушка в 2015 году уехала с полуострова в Киев.

Об аресте Умеровой пишет 5 мая ТАСС. Обстоятельства дела не раскрываются, так как оно засекречено. Известно, что в декабре 2022 года девушка намеревалась приехать в Крым, чтобы навестить больного раком отца. Дорога из Киева лежала через Тбилиси, на пропуском пункте Верхний Ларс ее задержали за нарушение иностранцем правил въезда в Россию.

Судя по судебным базам, девушке вменяли статью 18.8 КоАП. Она предусматривает выдворение. Три месяца Ление провела в спецприемнике для иностранцев во Владикавказе. После того как ее отпустили, она вновь была задержана и этапирована в Москву. 5 мая, следует из базы суда, ее арестовали по статье 276 УК — шпионаж.