Бег со смыслом. Петербургский фонд проводит благотворительный онлайн-забег

Петербургский фонд «Помощь», оказывающий поддержку взрослым и детям с различными заболеваниями, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, проводит благотворительный забег. Принять участие в нём могут не только жители Северной столицы – онлайн-формат позволяет присоединится к забегу всем желающим, независимо от местоположения.



Участникам предлагается пробежать от 400 метров до 42 километров в зависимости от возраста и физической подготовки. Благодаря онлайн-формату можно выбрать удобный маршрут, темп и время самостоятельно. Например, детский слот (400 метров) предусмотрен специально для юных спортсменов, а также их родителей. Дети от 5 лет могут пробежать дистанцию в сопровождении взрослых в своем комфортном темпе и на любимой площадке.

