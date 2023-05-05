Бег со смыслом. Петербургский фонд проводит благотворительный онлайн-забег

Петербургский фонд «Помощь», оказывающий поддержку взрослым и детям с различными заболеваниями, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, проводит благотворительный забег. Принять участие в нём могут не только жители Северной столицы – онлайн-формат позволяет присоединится к забегу всем желающим, независимо от местоположения.
Участникам предлагается пробежать от 400 метров до 42 километров в зависимости от возраста и физической подготовки. Благодаря онлайн-формату можно выбрать удобный маршрут, темп и время самостоятельно. Например, детский слот (400 метров) предусмотрен специально для юных спортсменов, а также их родителей. Дети от 5 лет могут пробежать дистанцию в сопровождении взрослых в своем комфортном темпе и на любимой площадке.
Спортивный марафон стартовал 1 апреля. В нём уже приняли участие жители Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Севастополя, Ярославской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийской АО, рассказали «Фонтанке» в фонде.
Забег продлится по 31 мая включительно. Для того, чтобы в нём принять участие, нужно зарегистрироваться на платформе russiarunning, а также присоединиться к телеграм-чату, где будут фиксироваться все результаты.
Средства, собранные в ходе марафона, будут направлены на помощь подопечным благотворительного фонда «Помощь», а участники получат памятные медали.