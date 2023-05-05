В Шушарах началось строительство школы и детского садика, сдать их планируют в 2024 году

На Новгородском проспекте в Шушарах началось строительство двух социальных объектов — школы на 1925 мест и детского сада на 440 мест. Как отмечают в СК «Дальпитерстрой», оба объекта получили разрешение на строительство.



Оба детских учреждения появятся в микрорайоне, где сейчас строится ЖК «Алексеевский квартал», а в перспективе возведут и другие жилые комплексы. Также застройщик заключил соглашения с городом о строительстве в Шушарах еще трех детских садов на 440 мест каждый и еще одной школы на 1925 мест.



Площадки были уже подготовлены, так что работы начались сразу после получения разрешений на строительство. Сдать оба объекта планируют в конце 2024 года.

