Жителей Запорожья готовят к частичной эвакуации: новости СВО за 5 мая

Власти решили временно перевезти жителей 18 прифронтовых населенных пунктов Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 мая 2023 года.

Вывоз людей из Запорожья В Запорожской области принято решение вывезти жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Об этом заявил врио губернатора Евгений Балицкий. По его словам, обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения за последние несколько дней усилились.

— Принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области, — пишет Балицкий в своем Telegram-канале.

В общей сложности планируется вывезти с этих территорий 70 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера региона по экономике Андрея Козенко. По его словам, переселение будет добровольным. Разместить людей с прифронтовых территорий планируют в пределах региона. Сообщается также, что детей младшего возраста направят на отдых в детские лагеря. Будут ли места отдыха также находиться в Запорожской области не уточняется. Открытие второго пути Крымского моста Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая — с опережением графика. По его словам, специалисты работали круглосуточно в две смены. Были заменены два пролета моста, монтаж первого поврежденного полета был завершен в марте.

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Сейчас российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который может без ограничений проводить валютные операции. По данным топ-менеджмента банка, на российский Райффайзенбанк сейчас приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.



Атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод В Краснодарском крае беспилотник второй раз за два дня атаковал Ильский НПЗ, после чего на заводе начался пожар. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров, огонь потушили до приезда МЧС (на территории предприятия есть своя пожарная служба). Пока неизвестно, какой объект стал целью БПЛА, по предварительной информации, повреждения получила компрессорная станция.

Пожар на НПЗ стал третьим подобным ЧП в Краснодарском крае за последние два дня. 3 мая беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Волна (рядом с Крымским мостом) в Темрюкском районе. В результате там загорелась цистерна с нефтепродуктами, которую тушили почти сутки. 4 мая сразу четыре беспилотника атаковали «Ильский» НПЗ (находится примерно в 48 километрах от Краснодара) в Северском районе. Там тоже загорелся резервуар с нефтепродуктами.