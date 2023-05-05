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    Минздрав рекомендовал медикам не запускать шарики в небо 9 Мая, а охрану больниц должны усилить

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    Российским медикам и их родственникам не рекомендовано участвовать в якобы «альтернативной» «Бессмертному полку» акции «Небесный полк». Её придумали на Украине, чтобы осложнить работу ПВО, говорится в разосланном по учреждениям письме Минздрава от Михаила Мурашко.

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    Как говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»), «в связи с отменой 9 Мая ежегодного шествия «Бессмертный полк» «распространяется дезинформация о проведении альтернативной акции «Небесный полк». Участникам предлагается запускать в небо шарики с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

    «По замыслу организаторов, которыми не являются российские органы государственной власти и общественные организации, 9 Мая в 8 часов в городах России должен пройти массовый запуск шаров в небо. Цель украинских спецслужб — осложнить работу российских средств ПВО», — сказано в документе.

    Работникам медучреждений и их родственникам рекомендуется не участвовать в акции.

    Министерство образования ранее также заявило, что «Небесный полк» — фейк, и призвало не принимать участия в этой «акции».

    Одновременно Telegram-канал «Война с фейками» также выступил с опровержением о проведении «Небесного полка» вместо «Бессмертного». «Такой акции не планируется, это провокация украинских спецслужб», — заявили авторы канала.

    «Общей чертой всех инструкций по изготовлению шаров, ракет, самолетов и летающих тарелок для акции является обязательное использование в конструкциях фольги или металлизированной пленки. Это делается для того, чтобы превратить объект в дипольный отражатель — ложную цель на экранах радаров ПВО», — говорится в сообщении «Войны с фейками».

    Кроме того, в документе сказано о необходимости принять дополнительные меры безопасности медучреждений в рамках антитеррористической работы. Среди них усиление мер по воспрепятствованию незаконному проникновению на территорию, защите информационных ресурсов и служебной информации, выявлению потенциальных нарушителей режимов на объектах, пресечению попыток совершения терактов и минимизации их возможных последствий. Также ведомство требует своевременно опровергать фейки. Персонал нужно проверить на готовность к действиям при угрозе диверсий или терактов.

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