Минздрав рекомендовал медикам не запускать шарики в небо 9 Мая, а охрану больниц должны усилить

Российским медикам и их родственникам не рекомендовано участвовать в якобы «альтернативной» «Бессмертному полку» акции «Небесный полк». Её придумали на Украине, чтобы осложнить работу ПВО, говорится в разосланном по учреждениям письме Минздрава от Михаила Мурашко.

Как говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»), «в связи с отменой 9 Мая ежегодного шествия «Бессмертный полк» «распространяется дезинформация о проведении альтернативной акции «Небесный полк». Участникам предлагается запускать в небо шарики с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

«По замыслу организаторов, которыми не являются российские органы государственной власти и общественные организации, 9 Мая в 8 часов в городах России должен пройти массовый запуск шаров в небо. Цель украинских спецслужб — осложнить работу российских средств ПВО», — сказано в документе.

Работникам медучреждений и их родственникам рекомендуется не участвовать в акции.



Министерство образования ранее также заявило, что «Небесный полк» — фейк, и призвало не принимать участия в этой «акции».



Одновременно Telegram-канал «Война с фейками» также выступил с опровержением о проведении «Небесного полка» вместо «Бессмертного». «Такой акции не планируется, это провокация украинских спецслужб», — заявили авторы канала.



«Общей чертой всех инструкций по изготовлению шаров, ракет, самолетов и летающих тарелок для акции является обязательное использование в конструкциях фольги или металлизированной пленки. Это делается для того, чтобы превратить объект в дипольный отражатель — ложную цель на экранах радаров ПВО», — говорится в сообщении «Войны с фейками».

