Шарф зимний, рубашка боевая. Концерн «Калашников» начал отправку новой формы в войска

Группа компаний «Калашников» начинает поставки новой военной формы для
Речь о новом поколении всесезонного комплекта полевого обмундирования (
Что в него входит:
- термобелье нательное флисовое (фуфайка, кальсоны);
- кофта флисовая;
- костюм демисезонный (куртка, брюки);
- костюм влаговетрозащитный (куртка, брюки);
- костюм утепленный (куртка, брюки);
- костюм летний (куртка, брюки, рубашка боевая);
- фуражка летняя;
- шапка демисезонная (утепленная);
- шарф зимний.
Производитель заявляет, что новое поколение ВКПО «обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами». Комплект исполнен в новой расцветке.