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    Шарф зимний, рубашка боевая. Концерн «Калашников» начал отправку новой формы в войска

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    Группа компаний «Калашников» начинает поставки новой военной формы для Минобороны РФ, сообщает 5 мая пресс-служба концерна.

    Речь о новом поколении всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0). В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. ВКПО 3.0 — комплект обмундирования, разработанный компанией «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ.

    Фото: Группа компаний «Калашников»
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    Что в него входит:

    • термобелье нательное флисовое (фуфайка, кальсоны);
    • кофта флисовая;
    • костюм демисезонный (куртка, брюки);
    • костюм влаговетрозащитный (куртка, брюки);
    • костюм утепленный (куртка, брюки);
    • костюм летний (куртка, брюки, рубашка боевая);
    • фуражка летняя;
    • шапка демисезонная (утепленная);
    • шарф зимний.

    Производитель заявляет, что новое поколение ВКПО «обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами». Комплект исполнен в новой расцветке.

    Фото: Группа компаний «Калашников»

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