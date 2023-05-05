13 лет за госизмену. В Москве осудили бывшего военного из Белгородской области

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам за госизмену бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова, передаёт 5 мая ТАСС.



«Суд постановил признать Семенова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья. Кроме того, военнослужащего лишили звания сержанта.

Как уточнили в пресс-службе суда, преступление было совершено до начала специальной военной операции на Украине. Но задержали Артема Семенова намного позже, 30 марта 2022 года, передают СМИ со ссылкой на резолютивную часть приговора. Детали дела не сообщаются. Процесс проходил в закрытом режиме.

