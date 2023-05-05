Банковские мошенники готовятся к майским праздникам: фишинговые сайты стали чаще предлагать горящие туры и авиабилеты

Чаще всего покупателей привлекают рекламные баннеры, обещающие майский отдых по низкой цене. Но, перейдя на такой сайт, человек оказывается на фишинговом ресурсе, где вместо оплаты «тура своей мечты» он передает свои персональные данные, логин и пароль из СМС, что дает доступ к деньгам на его банковском счете.

«Злоумышленники понимают, что внимание пользователей может снижаться, поэтому активно продвигают свои ресурсы в период праздников, — отметил Дмитрий Романов, начальник отдела качества и безопасности департамента цифрового бизнеса ВТБ. — В этом году мы фиксируем рост применения подобных схем. С января по апрель ВТБ выявил и направил на блокировку порядка 4,5 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или каналах, мимикрирующих в том числе под бренд банка и иные организации. Это в 1,5 раза больше, чем за четыре месяца прошлого года».

В банке напомнили, что не стоит переходить по необычным ссылкам из сообщений в мессенджерах и соцсетях. Также стоит использовать антивирус и определитель номера, не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, а если начали — как можно быстрее бросайте трубку, а при каких-то опасениях относительно безопасности своих данных звоните сами в банк. При оплате услуг и товаров в интернете проверяйте, чтобы в СМС с кодом подтверждения транзакция совпадала с тем, что вы собирались делать.

Методы социальной инженерии постоянно усложняются. Так, мошенники все чаще стали использовать «биржи» аренды анонимных номеров для создания аккаунтов в соцсетях, мессенджерах, чтобы потом звонить клиентам под видом банков или других организаций. Например, почти 60% звонков в марте пришлось именно на мессенджеры, и почти все они были с арендных номеров. В банке предлагают блокировать абонентские номера, которые используются на «биржах», и сайты, предлагающие аренду сим-карт, чтобы их нельзя было использовать.

