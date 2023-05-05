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    Семак об игре со «Спартаком»: Чемпионского матча нет

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался о возможном чемпионском характере предстоящего матча против «Спартака». Команды встретятся 7 мая на стадионе «Газпром Арена».

    «По нашей игре на сегодняшний день никакого чемпионского матча нет. Есть какие-то факты, которые могут сойтись, но сегодня нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах для того, чтобы мы стали чемпионами. Когда это будет — не столь важно. Мы настраиваемся на каждую игру, нам нужно показывать свои лучшие качества, независимо от соперника. Когда это произойдет и произойдет ли… Мы, я думаю, сами должны делать то, что от нас зависит. Когда это произойдет — уже не столь важно. Хотелось бы пораньше, но думаю, что мы заслуживаем в любом случае», — заявил Семак.

    Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате с 61-м очком. «Спартак» идёт на третьей строчке с 49-ю очками.

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