Семак об игре со «Спартаком»: Чемпионского матча нет

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался о возможном чемпионском характере предстоящего матча против «Спартака». Команды встретятся 7 мая на стадионе «Газпром Арена».



«По нашей игре на сегодняшний день никакого чемпионского матча нет. Есть какие-то факты, которые могут сойтись, но сегодня нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах для того, чтобы мы стали чемпионами. Когда это будет — не столь важно. Мы настраиваемся на каждую игру, нам нужно показывать свои лучшие качества, независимо от соперника. Когда это произойдет и произойдет ли… Мы, я думаю, сами должны делать то, что от нас зависит. Когда это произойдет — уже не столь важно. Хотелось бы пораньше, но думаю, что мы заслуживаем в любом случае», — заявил Семак.

