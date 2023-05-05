Упрощенные летние кафе хотят сделать круглосуточными. Смольный меняет правила их размещения

«По предложению бизнеса рассматриваем возможность размещения сезонной уличной мебели при предприятиях общественного питания в ночное время», — написал он. Если такое решение будет принято, то рестораны и кафе сами будут отвечать за уборку тротуара, на котором стоят столики. Сейчас уличную мебель при кафе нельзя использовать ночью — с 00:00 до 08:00 часов.

Власти Петербурга планируют изменить правила размещения летних кафе. Об этом накануне в своем telegram-канале сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

По словам вице-губернатора, он поручил комитету по благоустройству и комитету имущественных отношений проработать совместно с представителями деловых объединений этот вопрос и решить, как контролировать соблюдение бизнесом обязательств.



Обычные летние кафе также ждут изменения. В отличие от «упрощенных», которые являются в глазах закона уличной мебелью, они являются нестационарными торговыми объектами (НТО) и требуют заключения договора размещения и платы за аренду.

