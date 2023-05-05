    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, сев

    770мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd78.61eur87

    Упрощенные летние кафе хотят сделать круглосуточными. Смольный меняет правила их размещения

    472
    4 комментария

    Власти Петербурга планируют изменить правила размещения летних кафе. Об этом накануне в своем telegram-канале сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

    «По предложению бизнеса рассматриваем возможность размещения сезонной уличной мебели при предприятиях общественного питания в ночное время», — написал он. Если такое решение будет принято, то рестораны и кафе сами будут отвечать за уборку тротуара, на котором стоят столики. Сейчас уличную мебель при кафе нельзя использовать ночью — с 00:00 до 08:00 часов.

    По словам вице-губернатора, он поручил комитету по благоустройству и комитету имущественных отношений проработать совместно с представителями деловых объединений этот вопрос и решить, как контролировать соблюдение бизнесом обязательств.

    Обычные летние кафе также ждут изменения. В отличие от «упрощенных», которые являются в глазах закона уличной мебелью, они являются нестационарными торговыми объектами (НТО) и требуют заключения договора размещения и платы за аренду.

    Но в связи с изменениями федерального законодательства (440 постановление правительства РФ от 21 марта 2023 г. — прим.ред) они больше не будут считаться НТО. «Для них на региональном уровне будут установлены правила размещения по примеру правил размещения элементов благоустройства, пунктов проката велосипедов и т.д», — сообщил Москаленко. КИО уже разрабатывает изменения в законодательство Петербурга.

    Глава Союза малых предприятий Владимир Меньшиков пояснил «Фонтанке», что речь идет о формальном изменении бюрократической процедуры. Действующие договоры на размещение НТО расторгаться не будут, всем дадут доработать до их окончания. Новые договоры будут заключаться по новым правилам, установка веранд по-прежнему будет платной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close