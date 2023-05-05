Малком о матче со «Спартаком»: Надеюсь в воскресенье приблизиться к чемпионству

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком прокомментировал бобмардирскую гонку с Промесом из «Спартака».



«У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре — это то, как должны действовать чемпионы», — отметил Малком.



В преддверии матча со «Спартаком» он также отметил важность этой игры. По словам Малкома, каждый в «Зените» осознаёт значение предстоящего матча.



«Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству», — заявил Малком на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком».

