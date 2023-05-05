    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, сев

    770мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd78.61eur87

    Малком о матче со «Спартаком»: Надеюсь в воскресенье приблизиться к чемпионству

    274
    1 комментарий

    Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком прокомментировал бобмардирскую гонку с Промесом из «Спартака».

    «У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре — это то, как должны действовать чемпионы», — отметил Малком.

    В преддверии матча со «Спартаком» он также отметил важность этой игры. По словам Малкома, каждый в «Зените» осознаёт значение предстоящего матча.

    «Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству», — заявил Малком на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком».

    Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате с 61 очком. «Спартак» идёт на третьей строчке с 49 очками.

    Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 7 мая на «Газпром Арене». Начало в 18:00

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close