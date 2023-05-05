Малком о матче со «Спартаком»: Надеюсь в воскресенье приблизиться к чемпионству

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком прокомментировал бобмардирскую гонку с Промесом из «Спартака».
«У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре — это то, как должны действовать чемпионы», — отметил Малком.
В преддверии матча со «Спартаком» он также отметил важность этой игры. По словам Малкома, каждый в «Зените» осознаёт значение предстоящего матча.
«Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству», — заявил Малком на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком».
Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате с 61 очком. «Спартак» идёт на третьей строчке с 49 очками.
Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 7 мая на «Газпром Арене». Начало в 18:00