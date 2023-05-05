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    Дипломаты и полевая кухня. «Ленрезерв» показал мигрантам один народ

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    3 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге на базе миграционного центра знаменитое объединение «Ленрезерв» собрало военную технику, артистов и дипломатов СНГ. «Фонтанка» собрала всех в один фоторепортаж.

    С утра, 5 мая, возле миграционного центра «Южный» на Кубинской улице можно слышать и видеть своего рода высказывание патриотического объединения «Ленрезерв» — «Один народ — одна победа».

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    По данным нашего издания, там совместно со Смольным идет представление для мигрантов. Придумано достаточно: фильмы о Великой Отечественной, военная техника из коллекции «Ленрезерва», мультимедийная выставка об участии народов СССР в войне, выступления артистов, в том числе и национальных. Плюс полевая кухня.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Приехали даже представители дипломатического корпуса стран СНГ.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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