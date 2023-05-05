Дипломаты и полевая кухня. «Ленрезерв» показал мигрантам один народ

В Петербурге на базе миграционного центра знаменитое объединение «Ленрезерв» собрало военную технику, артистов и дипломатов СНГ. «Фонтанка» собрала всех в один фоторепортаж.
С утра, 5 мая, возле миграционного центра «Южный» на Кубинской улице можно слышать и видеть своего рода высказывание патриотического объединения «Ленрезерв» — «Один народ — одна победа».
По данным нашего издания, там совместно со Смольным идет представление для мигрантов. Придумано достаточно: фильмы о Великой Отечественной, военная техника из коллекции «Ленрезерва», мультимедийная выставка об участии народов СССР в войне, выступления артистов, в том числе и национальных. Плюс полевая кухня.
Приехали даже представители дипломатического корпуса стран СНГ.