Дипломаты и полевая кухня. «Ленрезерв» показал мигрантам один народ

В Петербурге на базе миграционного центра знаменитое объединение «Ленрезерв» собрало военную технику, артистов и дипломатов СНГ. «Фонтанка» собрала всех в один фоторепортаж.



С утра, 5 мая, возле миграционного центра «Южный» на Кубинской улице можно слышать и видеть своего рода высказывание патриотического объединения «Ленрезерв» — «Один народ — одна победа».

