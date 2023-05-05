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    Под шквалом анонимок в Петербурге проверили более двух тысяч объектов и эвакуировали более 500 человек

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    8 комментариев

    Более двух тысяч объектов, среди которых школы, больницы, иные государственные учреждения и торговые центры, проверили накануне в Петербурге на предмет наличия подозрительного. Перед этим различные учреждения, в том числе районные управления полиции, получили сообщения о заминированиях. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 мая.

    Всего было обследовано 2229 объектов, из которых более полутысячи относятся к сфере образования. Эвакуировали только одно здание — из него вывели 528 человек.

    В ходе проверки взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Ложное минированиеАнонимное сообщениеЛожное заминирование
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
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    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость05 Мая 2023 в 12:31
    че 9-го та делать?
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