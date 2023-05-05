Под шквалом анонимок в Петербурге проверили более двух тысяч объектов и эвакуировали более 500 человек

Более двух тысяч объектов, среди которых школы, больницы, иные государственные учреждения и торговые центры, проверили накануне в Петербурге на предмет наличия подозрительного. Перед этим различные учреждения, в том числе районные управления полиции, получили сообщения о заминированиях. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 мая .



Всего было обследовано 2229 объектов, из которых более полутысячи относятся к сфере образования. Эвакуировали только одно здание — из него вывели 528 человек.



В ходе проверки взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

