Призрачный лётчик. В ЮАР разрешили посадку российского Ил-76, несмотря на санкции

ВВС Южно-Африканской республики разрешили российскому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на своей военно-воздушной базе Уотерклоф, сообщает 5 мая «Коммерсантъ».
Аэродром расположен недалеко от столицы республики, города Претории. Уточняется, что самолет приземлился 24 апреля. Базу он покинул спустя четыре часа. Представитель Южно-Африканских национальных сил обороны (SANDF) Андрис Махапа заявил, что военно-транспортный Ил-76 доставил дипломатическую почту для российского посольства.
Самолет принадлежит компании Aviacon Zitotrans. 26 января Минфин США внес ее в санкционный список — за якобы перевозку военных грузов, в том числе ракет и запчастей для вертолетов.
В SANDF говорят, что посадку разрешили после того, как российское диппредставительство запросило разрешение на посадку самолета, «направив вербальную ноту» в отдел международных отношений и сотрудничества ЮАР.
«Всем самолетам с международным дипломатическим статусом разрешено приземляться на базе Уотерклоф при соблюдении определенных условий. Полет был разрешен командным пунктом ВВС с соблюдением всех предписанных процедур»,— сообщил Андрис Махапа.
СМИ пишут, что самолет мог приземлиться на военно-воздушной базе из-за опасений экипажа, что воздушное судно могут конфисковать, если оно приземлится в коммерческом аэропорту.
Ил-76 вылетел с аэродрома Чкаловский под Москвой. В ЮАР прибыл через трое суток из Луанды (столица Анголы). С авиабазы Уотерклоф взял курс на Хараре (столица Зимбабве). Весь маршрут в южноафриканских странах можно было отследить с помощью сервиса Flightradar. Однако приземление самолета на базе Уотерклоф сервис не зафиксировал, отмечают авторы статьи.