Призрачный лётчик. В ЮАР разрешили посадку российского Ил-76, несмотря на санкции

ВВС Южно-Африканской республики разрешили российскому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на своей военно-воздушной базе Уотерклоф, сообщает 5 мая «Коммерсантъ».



Аэродром расположен недалеко от столицы республики, города Претории. Уточняется, что самолет приземлился 24 апреля. Базу он покинул спустя четыре часа. Представитель Южно-Африканских национальных сил обороны (SANDF) Андрис Махапа заявил, что военно-транспортный Ил-76 доставил дипломатическую почту для российского посольства.



Самолет принадлежит компании Aviacon Zitotrans. 26 января Минфин США внес ее в санкционный список — за якобы перевозку военных грузов, в том числе ракет и запчастей для вертолетов.

