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    Энергетический Петербург

    Начинающие медиахудожники поборются за грант на свой первый большой арт-проект

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    Конкурс для начинающих российских медиахудожников стартовал в галерее «Цифергауз», победитель получит грант на создание собственного арт-проекта.

    В прошлом году в конкурсе приняли участие более 100 художников со всей страны, из которых шесть победителей представили свои творения на выставке «Синтез», которая проходила в галерее на острове Новая Голландия.

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    Тема для работ в этом году — «Живая материя». Участники конкурса должны подумать над отношениями между человеком и природой, их прошлым и настоящим, а также предложить потенциальные альтернативные сценарии совместного существования в будущем.

    В жюри конкурса вошли такие эксперты, как французский медиахудожник Maotik, продюсер культурных проектов и преподаватель Ольга Вад, историк искусства и преподаватель Антонио Джеуза, основатель и креативный директор студии Radugadesign Иван Нефёдкин, эксперт в области AR/VR Иван Пузырев, дизайнер-график и руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Митя Харшак.

    Прислать идею ранее не демонстрировавшийся конкурсной работы на заданную тему может совершеннолетний автор из любого уголка России до 30 июня на сайте галереи, победители будут объявлены уже в августе.

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