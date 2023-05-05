В исторической части Васильевского острова открылся детский сад на 220 мест с соляной комнатой

На Васильевском острове открылся новый детский садик на 220 мест. Как отмечает холдинг Setl Group, объект появился в исторической части острова в окружении нескольких объектов культурного наследия.
Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на открытии, воспитанники садика будут активно изучать правила дорожного движения. Помимо этого, внутри появится соляная комната с особым микроклиматом, чтобы поддержать детское здоровье.
Также в помещении садика расположился бассейн, комнаты для игр и обучающих занятий, залы для музыки и физкультуры. Во дворе создали площадки для игр и спорта на свежем воздухе.
Рядом с садиком находятся отреставрированные застройщиком объекты культурного наследия эпохи конструктивизма и советского авангарда — канатный цех завода «Красный гвоздильщик» и водонапорная башня архитектора Якова Чернихова. Их приспособили под современное использование, создав смотровую площадку и коворкинг. Также в планах отреставрировать особняк Парамонова — еще один объект культурного наследия, находящийся по соседству.