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    В исторической части Васильевского острова открылся детский сад на 220 мест с соляной комнатой

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    На Васильевском острове открылся новый детский садик на 220 мест. Как отмечает холдинг Setl Group, объект появился в исторической части острова в окружении нескольких объектов культурного наследия.

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    Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на открытии, воспитанники садика будут активно изучать правила дорожного движения. Помимо этого, внутри появится соляная комната с особым микроклиматом, чтобы поддержать детское здоровье.

    Также в помещении садика расположился бассейн, комнаты для игр и обучающих занятий, залы для музыки и физкультуры. Во дворе создали площадки для игр и спорта на свежем воздухе.

    Рядом с садиком находятся отреставрированные застройщиком объекты культурного наследия эпохи конструктивизма и советского авангарда — канатный цех завода «Красный гвоздильщик» и водонапорная башня архитектора Якова Чернихова. Их приспособили под современное использование, создав смотровую площадку и коворкинг. Также в планах отреставрировать особняк Парамонова — еще один объект культурного наследия, находящийся по соседству.

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